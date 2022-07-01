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МИД Финляндии допустил выход боевых действий за пределы Украины

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил выход боевых действий за пределы Украины
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Боевые действия на Украине могут распространиться за ее пределы, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает CNN.

Он допустил разрастание конфликта и выход боевых действий за пределы страны. «Конечно, это возможно. Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину», — спрогнозировал глава МИД. Хаависто также оценил перспективы Киева и отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «могут сохранить ситуацию и в этом смысле выиграть эту битву».

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Марина Совина
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