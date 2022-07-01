МИД Финляндии допустил выход боевых действий за пределы Украины

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил выход боевых действий за пределы Украины

Боевые действия на Украине могут распространиться за ее пределы, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает CNN.

Он допустил разрастание конфликта и выход боевых действий за пределы страны. «Конечно, это возможно. Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину», — спрогнозировал глава МИД. Хаависто также оценил перспективы Киева и отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «могут сохранить ситуацию и в этом смысле выиграть эту битву».

Ранее министр рассказал, что доверие между Россией и Европейским союзом (ЕС) со временем может быть восстановлено. Он напомнил, что на финско-российской границе на данный момент очень спокойно, а посольство Финляндии в Москве остается открытым.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Как объяснил российский президент Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация страны.