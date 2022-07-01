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В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил, что доверие между Россией и ЕС восстановится

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Доверие между Россией и Европейским союзом (ЕС) со временем может быть восстановлено. Такое развитие событий допустил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью изданию El Mundo.

Министр подчеркнул, что на финско-русской границе на данный момент очень спокойно, а посольство Финляндии в Москве остается открытым. «У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», — призвал он.

По словам Хаависто, после начала спецоперации России на Украине доверие исчезло и на его восстановление потребуется время. «Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», — уточнил он.

Виктория Кондратьева
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