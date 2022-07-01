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В США испытают микроволновую ракету

В США испытают микроволновую ракету HiJENKS летом

Изображение: Boeing

Исследовательские лаборатории Военно-морских сил (ВМС) и Военно-воздушных сил (ВВС) США завершают работу над микроволновой ракетой HiJENKS (High-Powered Joint Electromagnetic Non-Kinetic Strike Weapon). Боеприпас испытают на авиабазе Чайна-Лейк летом, сообщает Defense News.

HiJENKS использует микроволновый излучатель для выведения из строя электронных систем противника. Новая разработка стала развитием проекта Исследовательской лаборатории ВВС США по созданию сверхвысокочастотной ракеты CHAMP. Испытания этой ракеты завершили десять лет назад.

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Отмечается, что в ракете HiJENKS применили новые технологии, которые позволили уменьшить боеприпас. Это увеличит количество платформ, которые смогут нести ракету.

В мае стало известно, что Объединенное управление Пентагона по борьбе с малыми беспилотниками (JCO) провело демонстрацию микроволнового оружия. Перспективные системы могут уничтожать дроны сфокусированными электромагнитными импульсами.

В марте Исследовательская лаборатория ВВС США заключила контракт с компанией Leidos на разработку прототипа комплекса Mjölnir. В основе разработки лежит технология микроволновой пушки Tactical High-Power Operational Responser (THOR).

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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