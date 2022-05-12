В США испытали системы защиты от беспилотников

Пентагон испытал микроволновое оружие против беспилотников

В США испытали новое оружие. Объединенное управление Пентагона по борьбе с малыми беспилотниками (JCO) завершило демонстрацию микроволнового оружия, которое использовали для поражения беспилотников. Об этом сообщает Defense News.

JCO провело демонстрацию в апреле на полигоне Юма. Компании Epirus, Raytheon Technologies и Leonardo DRS представили свои системы для борьбы с беспилотниками. Отмечается, что эти системы позволяют уничтожать дроны сфокусированными электромагнитными импульсами.

В ходе испытаний военные определили дальность поражения перспективных комплексов и время, которое необходимо для уничтожения цели. Представители армии США, которые руководили операцией, сообщили, что испытанные системы могут поражать несколько целей одновременно. В JCO анализируют полученные данные.

В марте подразделение Южного военного округа (ЮВО) применило автоматическую станцию помех «Житель» против дронов на учениях.

В феврале в отчете Центра стратегических и международных исследований (США) предложили уничтожать гиперзвуковое оружие облаками твердых частиц и микроволновыми системами.

В ноябре заместитель директора Московского радиотехнического института Российской академии наук (РАН) Игорь Есаков сообщил, что микроволновая пушка может обезвредить электронику беспилотника Bayraktar.