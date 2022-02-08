В США предложили «поджарить небо» из-за российских «Цирконов»

Одними из самых перспективных средств уничтожения гиперзвуковых ракет, в частности российского «Циркона», является использование микроволнового оружия, способного «поджарить небо», и зенитной артиллерии XXI века, выбрасывающей облака твердых частиц, например металлической стружки, пишет The Drive, ссылаясь на отчет Центра стратегических и международных исследований (США).

Предлагаемая специалистами концепция, восходящая к средствам, использованным Германией во Второй мировой войне, предполагает создание «механизмов уничтожения по всему району» следования ракеты — заполнение воздушного пространства перед наступательным оружием мелкими частицами или мощными микроволнами, которые ухудшают характеристики ракеты или даже полностью выводят оружие из строя.

Утверждается, что «стена пыли» из мелких частиц тем более эффективна, чем выше скорость ракеты. Согласно отчету, система противоракетной обороны (ПРО), развертывающая соответствующие средства противодействия гиперзвуковому оружию, может иметь модульную конструкцию, различные элементы которой используются на отдельных участках траектории движения высокоскоростной ракеты.

В феврале издание The Drive, ссылаясь на заявление вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Джона Хилла, написало, что ракеты Standard Missile 6 (SM-6) могут использоваться против гиперзвукового оружия. Между тем, в публикации отмечалось, что возможность противоракеты развивать скорость боле пяти чисел Маха не означает ее способность эффективно действовать против всех гиперзвуковых угроз, особенно маневрирующих.