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США назвали свою единственную гиперзвуковую противоракету

Вице-адмирал ВМС США Джон Хилл назвал единственной гиперзвуковой противоракетой SM-6

Фото: Latonja Martin / Reuters

Ракеты Standard Missile 6 (SM-6) могут использоваться против гиперзвукового оружия, пишет The Drive, ссылаясь на заявление вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Джона Хилла.

«Вся идея заключалась в том, чтобы справиться с маневром на высокой скорости. [SM-6] действительно единственная гиперзвуковая оборона в стране», — назвал военный единственную американскую гиперзвуковую противоракету.

Издание напоминает, что в настоящее время американцы имеют два варианта SM-6 — Block I и Block IA. Третья версия, Block IB, находится в разработке. Согласно The Drive, вице-адмирал, вероятно, имел ввиду именно ракеты Block I и IA.

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В публикации отмечается, что возможность противоракеты развивать скорость боле пяти чисел Маха не означает ее способность эффективно действовать против всех гиперзвуковых угроз, особенно маневрирующих. Издание напоминает, что в 2021 году в ходе испытаний SM-6 не удалось поразить обычную баллистическую цель.

В декабре 2021 года в публикации 19FortyFive утверждалось, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» не нужен России, поскольку последняя и без него способна совершить прорыв системы противоракетной обороны (ПРО) США.

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Иван Потапов
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