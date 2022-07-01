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Европа приготовилась изменить санкции из-за вопроса транзита в Калининград

Bloomberg узнал о коррекции правил транзита в Калининград в новом пакете санкций ЕС

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Очередной пакет санкций Европейского союза будет предполагать изменения в отношении уже одобренных ограничений, что в том числе касается коррекции правил, связанных с транзитом товаров в Калининград, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ходом обсуждений собеседников.

Часть официальных лиц выразила беспокойства по поводу того, что на Литву могут надавить, заставив ее разрешить транзит запрещенных товаров в российский регион, узнало агентство. Литва внедряет ограничения в соответствии с общей позицией ЕС, и большая часть продукции продолжает свободно поступать в область.

Однако в этом месяце должны вступить в силу новые запреты в отношении еще некоторых товаров, и Еврокомиссия надеется своевременно согласовать позиции с Вильнюсом, чтобы не допустить эскалации. Один из собеседников Bloomberg подчеркнул, что применение санкций должно быть единообразным для всего ЕС, а не распространяться только на прибалтийское государство.

Официальная Москва 30 июня заявляла, что готова ожидать решения Еврокомиссии по поводу правил обращения с товарами, попавшими под запрет на транзит в Калининград. Скорую публикацию такого документа тогда же анонсировал Вильнюс.

О прекращении транзита товаров в Калининградскую область было объявлено в середине июня. Причиной стали санкции Европейского союза против России, введенные из-за военной операции Москвы на территории Украины. Под ограничения попали продукция из стали и чугуна, а также топливо для реактивных двигателей, парфюмерия и сигары.

Ударная волна


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Платон Щукин
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