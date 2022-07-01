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Спорт

Немецкий тренер лыжников рассказал о ненависти к нему из-за работы в России

Тренер Крамер заявил о ненависти к нему из-за работы со сборной России по лыжным гонкам

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Немецкий тренер Маркус Крамер рассказал, что столкнулся с ненавистью из-за того, что работал в сборной России по лыжным гонкам. Его слова приводит NRK.

«Это было безумием. Особенно сообщения от норвежцев — я был в шоке от того, что они писали. Сообщения были ужасными, типа: "Мы ненавидим тебя, потому что ты работаешь на российскую команду". Я был действительно шокирован», — заявил специалист. Он добавил, что потоки негатива прекратились после того, как он объявил об уходе из команды.

29 июня Крамер рассказал, что в начале апреля у него состоялся разговор с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, по результатам которого они пришли к выводу о невозможности продолжения работы в команде. Он тренировал сборную России с 2015 года. В группе немецкого специалиста последние годы занимались олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

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Анастасия Борисова
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