Немецкий тренер лыжников-чемпионов рассказал об уходе из сборной России

Немецкий тренер Крамер заявил о невозможности работать со сборной России по лыжным гонкам

Немецкий тренер Маркус Крамер рассказал об уходе из сборной России по лыжным гонкам. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист заявил, что в начале апреля у него состоялся разговор с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, по результатам которого они пришли к выводу о невозможности продолжения работы в команде. «Мне очень грустно из-за этого. Моя группа стала для меня второй семьей. С некоторыми спортсменами у меня до сих пор хороший контакт, мы общаемся каждую неделю», — подчеркнул он.

Контракт Крамера с ФЛГР истекал после нынешнего сезона. Он работал в сборной России с 2015 года. В группе немецкого специалиста последние годы тренировались олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.