Выигравшего Кубок Стэнли россиянина освистали на чемпионском параде в США
Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина освистали во время чемпионского парада команды после завоевания Кубка Стэнли в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает РИА Новости.
Когда российский хоккеист появился на церемонии перед болельщиками, часть фанатов «Колорадо» отреагировала неодобрительно. Отмечается, что Ничушкин хромал, выходя на сцену, так как играл в финале с переломом плюсневой кости.
«Колорадо» выиграло Кубок Стэнли впервые с 2001 года. В финале они оказались сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг», переиграв их со счетом 4-2 в серии.
Ничушкин стал 36-м по счету россиянином, выигравшим Кубок Стэнли. Он является воспитанником челябинского «Трактора». На его счету серебро Континентальной хоккейной лиги в составе ЦСКА. Хоккеист выступает в НХЛ с 2018 года, в составе «Колорадо» — с сезона-2019/2020.