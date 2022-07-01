Выигравшего Кубок Стэнли россиянина освистали на чемпионском параде в США

Завоевавшего Кубок Стэнли хоккеиста Валерия Ничушкина освистали на чемпионском параде

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина освистали во время чемпионского парада команды после завоевания Кубка Стэнли в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда российский хоккеист появился на церемонии перед болельщиками, часть фанатов «Колорадо» отреагировала неодобрительно. Отмечается, что Ничушкин хромал, выходя на сцену, так как играл в финале с переломом плюсневой кости.

«Колорадо» выиграло Кубок Стэнли впервые с 2001 года. В финале они оказались сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг», переиграв их со счетом 4-2 в серии.

Ничушкин стал 36-м по счету россиянином, выигравшим Кубок Стэнли. Он является воспитанником челябинского «Трактора». На его счету серебро Континентальной хоккейной лиги в составе ЦСКА. Хоккеист выступает в НХЛ с 2018 года, в составе «Колорадо» — с сезона-2019/2020.