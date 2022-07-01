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Выигравшего Кубок Стэнли россиянина освистали на чемпионском параде в США

Завоевавшего Кубок Стэнли хоккеиста Валерия Ничушкина освистали на чемпионском параде
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина освистали во время чемпионского парада команды после завоевания Кубка Стэнли в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда российский хоккеист появился на церемонии перед болельщиками, часть фанатов «Колорадо» отреагировала неодобрительно. Отмечается, что Ничушкин хромал, выходя на сцену, так как играл в финале с переломом плюсневой кости.

«Колорадо» выиграло Кубок Стэнли впервые с 2001 года. В финале они оказались сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг», переиграв их со счетом 4-2 в серии.

Ничушкин стал 36-м по счету россиянином, выигравшим Кубок Стэнли. Он является воспитанником челябинского «Трактора». На его счету серебро Континентальной хоккейной лиги в составе ЦСКА. Хоккеист выступает в НХЛ с 2018 года, в составе «Колорадо» — с сезона-2019/2020.

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Анастасия Борисова
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