МИД Украины заявил о новой жалобе в суд ООН на Россию

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев вновь пожаловался в суд ООН на РФ по геноциду

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вновь подал жалобу в суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге на Россию по обвинению в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. Об этом он написал в Twitter.

«Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде"», — подчеркнул украинский министр иностранных дел.

Кулеба не уточнил, о каком именно нарушении в качестве обоснования для подачи меморандума идет речь.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге. «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — отметил глава государства.

Россия отказалась участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев призвал привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии».