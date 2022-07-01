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Кремль прокомментировал возможную остановку поставок газа из-за «Сахалина-2»

Песков: оснований для остановки поставок СПГ в связи с указом по «Сахалину-2» нет

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Оснований для остановки поставок сниженного природного газа (СПГ) в связи с указом президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» нет, прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос, может ли указ по «Сахалину-2» стать примером для национализации других компаний с национальным участием России, он ответил, что тут не может быть какой-то общей тенденции. «Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно», — отметил Песков.

Детали по определению стоимости проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний будут определяться правительством, добавил он.

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Своим указом Путин поручил сменить оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Также государству перейдут все права и обязанности оператора. В числе акционеров, помимо «Газпрома», указаны иностранные компании: японские Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов), а также Shell (27,5 процента минус одна акция).

После публикации указа стоимость акций японских компаний на бирже рухнула. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что власти станут внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа.

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Платон Щукин
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