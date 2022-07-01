Юрист предупредил о штрафах для владельцев домашних животных

Юрист Спесивцев: КоАП устанавливает штрафы за нарушение правил содержания животных

Юрист Александр Спесивцев объяснил, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, россияне, содержащие питомцев в многоквартирных домах должны соблюдать права и законные интересы соседей.

«При этом предельное количество домашних питомцев определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — предупредил Спесивцев.

Закон четко устанавливает, какие виды животных можно заводить в многоквартирном доме, а также требования к выгулу питомцев, подчеркнул специалист. Спесивцев добавил, что КоАП устанавливает штрафы для владельцев собак в размере от 500 до 5000 рублей.

Ранее стало известно, что региональные власти в России будут наделены полномочиями запретить владельцев выпускать своих питомцев в местах, где есть объекты повышенной опасности, а также образовательные и медицинские учреждения. «Субъектами РФ могут быть установлены ограничения на самовыгул домашних животных и дополнительные требования к их содержанию», — говорится в сообщении Госдумы.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что штрафы для владельцев питомцев, укусивших людей, могут увеличиться до 200 тысяч рублей.