Штраф за одно нарушение для россиян решили поднять в 66 раз

В Госдуме анонсировали штрафы до 200 тысяч рублей для тех, чей питомец покусал человека

Поправки ко второму чтению законопроекта, который устанавливает новые административные штрафы для владельцев домашних животных, подразумевают увеличение размера взыскания до 200 тысяч рублей. Об этом рассказал глава рабочей группы, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает ТАСС во вторник, 14 июня.

«Мы предлагаем прописать в КоАП ответственность за покусы. То есть если животное покусало кого-то, то владельцу грозит штраф до 200 тысяч рублей», — отметил парламентарий.

Первоначальный вариант законопроекта, который был принят в первом чтении в декабре 2021 года, подразумевает штрафы за несоблюдение требований к содержанию питомцев и оставление их без владельца в размере до трех тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей — для должностных лиц, до 30 тысяч рублей — для юридических лиц. Таким образом, наказание для граждан может вырасти в размере в 66 раз.

Бурматов добавил, что в Государственной Думе рассчитывают принять законопроект во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии.

В мае сообщалось, что в Москве соседская собака напала на шестилетнюю девочку и покусала ей лицо. Девочку госпитализировали со множественными укусами лица. О том, что собака принадлежала соседям, в больнице рассказала сама пострадавшая.