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В Москве собака покусала шестилетней девочке лицо

В Москве собака напала на шестилетнюю девочку и покусала ей лицо

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве соседская собака напала на шестилетнюю девочку и покусала ей лицо. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в жилом доме в Южном Бутове. По данным канала, девочку госпитализировали со множественными укусами лица. О том, что собака принадлежала соседям, в больнице рассказала сама пострадавшая.

Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает издание.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, что собаки боятся угроз смерти. По его словам, агрессивных псов может отпугнуть камень или палка в руке человека. Однако попытка убежать от животных может их только спровоцировать на преследование, предупредил ветеринар.

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В России малолетние дети часто становятся объектами нападения собак. В апреле в Иркутской области дворняга прокусила лицо двухлетней девочке. Животное почуяло чипсы, которые ел ребенок, и набросилось на него.

В марте собака искусала лицо шестилетней девочке в деревне Золотово Ленинградской области. Ребенка госпитализировали с рваными ранами.

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Константин Лысяков
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