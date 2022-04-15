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В российском регионе собака прокусила двухлетнему ребенку лицо

В Иркутской области бродячая собака прокусила лицо двухлетнему ребенку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В российском регионе бродячая собака прокусила лицо двухлетнему ребенку. Об этом сообщает KP.RU.

Нападение произошло в селе Шелехово Иркутской области. «На ходу Алина открыла пакет с чипсами и начала кушать. В этот момент за нами увязалась дворняга, которая шла по пятам. Я успела заметить, что у нее на ухе был чип. Через несколько метров у дочки на землю упала чипсина. Алина села на корточки, чтобы поднять, и в этот момент собака налетела на нее и укусила прямо за лицо», — рассказала мать девочки.

По ее словам, после укуса все лицо ребенка было в крови, девочка плакала. Мать вызвала скорую — пострадавшую доставили в Ивано-Матренинскую больницу. В медучреждении сообщили, что врачам пришлось накладывать ребенку швы на губу и нос. Девочка также должна пройти трехмесячный курс прививок от бешенства. «Мы сходили к психологу. Оказалось, Алина не поняла толком, что произошло и кто конкретно ее укусил. Собак на улице она не боится», — поделилась мать ребенка.

Ранее в другом российском регионе огромный алабай прокусил ногу трехлетнему мальчику. Это произошло в городе Вольск Саратовской области, когда ребенок гулял с другими детьми у дома местной жительницы — она хотела прогнать несовершеннолетних, однако у нее не получилось, поэтому россиянка решила напугать их собакой, которая и покусала мальчика.

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Анастасия Шейкина
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