В российском регионе собака разодрала лицо шестилетней девочке

В Ленинградской области собака покусала лицо шестилетней девочки

В Бокситогорском районе Ленинградской области собака напала на шестилетнюю девочку и разодрала ей укусами лицо. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По информации ведомства, нападение произошло 27 марта в деревне Золотово. Ребенка госпитализировали в Пикалевскую городскую больницу с рваными ранами.

В пресс-службе МВД сообщили, что хозяина собаки разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В России бродячие собаки часто нападают на прохожих, в том числе и детей. 13 февраля стая бродячих собак покусала 13-летнюю девочку в Оренбурге. Она получила многочисленные травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

11 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области стая собак напала на мужчину. Он получил множественные укусы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Шарлыкском районе Оренбургской области собака напала на десятилетнего мальчика во время прогулки. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.