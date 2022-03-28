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В российском регионе собака разодрала лицо шестилетней девочке

В Ленинградской области собака покусала лицо шестилетней девочки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Бокситогорском районе Ленинградской области собака напала на шестилетнюю девочку и разодрала ей укусами лицо. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По информации ведомства, нападение произошло 27 марта в деревне Золотово. Ребенка госпитализировали в Пикалевскую городскую больницу с рваными ранами.

В пресс-службе МВД сообщили, что хозяина собаки разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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11 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области стая собак напала на мужчину. Он получил множественные укусы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Шарлыкском районе Оренбургской области собака напала на десятилетнего мальчика во время прогулки. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

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Константин Лысяков
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