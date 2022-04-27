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Россиянам рассказали о способах защиты от бродячих собак

Ветеринар Цыпленков заявил, что угрозы смерти помогут защититься от бродячих собак

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Собаки боятся угроз смерти, поэтому в случае нападения бродячих псов следует держать в руках палку или камень. Такой способ защиты назвал российский ветеринар Евгений Цыпленков, чьи слова приводит News.ru.

Специалист объяснил, что при нападении собак ни в коем случае нельзя убегать, так как животное попытается догнать и укусить. В этом случае лучше всего прижаться спиной к чему-нибудь.

«Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь помогут камень, палка и угрозы поймать животное курткой», — считает ветеринар.

27 апреля стало известно о гибели 12-летней шахматистки во время первенства России в Лоо. В правоохранительных органах рассказали, что спортсменку во время прогулки насмерть загрызла собака. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Никита Абрамов
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