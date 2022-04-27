Стали известны подробности гибели 12-летней российской шахматистки

12-летнюю шахматистку насмерть загрызла собака во время первенства России в Лоо

Стали известны подробности гибели 12-летней шахматистки во время первенства России в Лоо. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

В правоохранительных органах рассказали, что спортсменку насмерть загрызла собака. «В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в заявлении прокуратуры.

В данный момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что девочка приехала на турнир по шахматам из Саратова вместе с матерью.

О гибели спортсменки стало известно ранее 27 апреля. «Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится в заявлении организации. ФШР объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам до окончания следствия.