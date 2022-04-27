12-летняя шахматистка погибла во время первенства России, турнир был досрочно прекращен

12-летняя шахматистка погибла во время первенства России в Лоо. Об этом сообщается на сайте Федерация шахмат России (ФШР).

«Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится в заявлении организации. Обстоятельства гибели спортсменки не уточняются. ФШР объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо до окончания следствия.

11 апреля сообщалось, что 17-летняя туниска Эйя Гезгез, участвовавшая в Олимпийских играх-2020 в Токио в соревнованиях по парусному спорту, погибла на тренировке. Трагедия произошла 10 апреля. Яхта перевернулась в открытом море из-за ветра. Вместе с погибшей на судне находилась ее сестра-близнец Сарра Гезгез. Ей удалось спастись.