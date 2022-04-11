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17-летняя участница Олимпийских игр в Токио погибла на тренировке

17-летняя участница Олимпийских игр в Токио Эйя Гезгез из Туниса погибла на тренировке

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Туниска Эйя Гезгез, участвовавшая в Олимпийских играх-2020 в Токио в соревнованиях по парусному спорту, погибла на тренировке. Об этом сообщает Tunisie Numirique.

Трагедия произошла в воскресенье, 10 апреля. Яхта перевернулась в открытом море из-за ветра. Вместе с погибшей на судне находилась ее сестра-близнец Сарра Гезгез. Ей удалось спастись. Где конкретно произошел инцидент — не уточняется.

Эйя и Сарра Гезгез на летних Олимпийских играх заняли 21-е место в классе 49er FX.

14 января этого года механик команды PH Sport Кентен Лавале погиб в возрасте 20 лет во время последнего этапа ралли «Дакар», проходившего в Саудовской Аравии. Его автомобиль столкнулся с грузовиком местного жителя. Лавале скончался на месте.

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Алексей Гусев
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