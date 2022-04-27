СК возбудил уголовное дело после гибели 12-летней российской шахматистки

СК возбудил дело по факту гибели 12-летней шахматистки в результате нападения собаки в Лоо

Следователи завели дело после гибели 12-летней шахматистки во время первенства России в Лоо. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело по факту гибели девочки в результате нападения собаки возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В СК уточнили, что проводится проверка в отношении 50-летнего местного жителя, который содержал крупных собак породы овчарка вне специально оборудованных вольеров.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили подробности трагедии. «В свободное время девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в заявлении прокуратуры.

О гибели спортсменки стало известно 27 апреля. «Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», — говорится в заявлении организации. ФШР объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам до окончания следствия.

