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Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Госдума России в третьем чтении приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Фото: Shutterstock

Госдума на пленарном заседании 22 июня приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов России в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, региональные власти смогут запрещать выпускать питомцев в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.

«Субъектами РФ могут быть установлены ограничения на самовыгул домашних животных и дополнительные требования к их содержанию», — говорится в сообщении Госдумы.

Уточняется также, что безнадзорных животных не будут отправлять в прежние места обитания, а оставят их на содержании в приютах до передачи новым владельцам или естественной смерти.

Документ предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с бездомными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно будет разработать правительство.

Ранее в июне первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что штрафы для владельцев питомцев, укусивших людей, могут увеличиться до 200 тысяч рублей.

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Евгения Куликова
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