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В Подмосковье домашний кабан Борис разорвал живот хозяину

В Одинцове домашний кабан Борис набросился на мужчину и разорвал ему живот

Фото: light wizzi / Pexels

В подмосковном Одинцове домашний кабан по кличке Борис напал на хозяина. В результате нападения у 49-летнего мужчины оказался разорван живот, пишет KP.RU со ссылкой на собственный источник в здравоохранении.

Пострадавший объяснил, что захотел навести порядок в свинарнике, однако один из кабанов начал вести себя агрессивно. По мнению мужчины, это произошло из-за начала брачного периода.

Хозяин приблизился к животному, после чего кабан толкнул его и укусил за живот. Пострадавший осмотрел рану и решил ехать в больницу на попутках, так как у него не было телефона, чтобы вызвать скорую помощь. В медучреждение его доставил проезжающий мимо водитель.

«Мужчина поступил с диагнозом "рваная рана передней брюшной стенки". После осмотра врачами и оказания пострадавшему первой помощи, было принято решение госпитализировать мужчину для дальнейшего лечения», — сообщил источник издания, по словам которого пострадавший пробудет в больнице минимум неделю.

Ранее в подмосковных Мытищах пьяный мужчина натравил на россиянку свою бойцовую собаку. На кадрах опубликованного ролика видно, как мужчина выходит из красной машины и открывает дверь собаке с криками «взять ее».

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Никита Абрамов
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