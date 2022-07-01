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Судившийся с Шатуновым продюсер «Ласкового мая» выступил с новым заявлением

Судившийся с Шатуновым продюсер «Ласкового мая» Разин выступил с новым заявлением

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выступил с новым заявлением на девятый день после смерти Юрия Шатунова. Свое обращение музыкальный деятель опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Разин сообщил, что уход 48-летнего артиста стал для него настоящим ударом, а также выразил сочувствие близким экс-солиста «Ласкового мая» и заявил, что кроме семьи и самого продюсера у Шатунова не осталось близких.

«Его уход из жизни — большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы "Ласковый май". Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь, кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом», — написал продюсер.

Ранее стало известно, что вдова и дети Шатунова продолжат судиться с Разиным после смерти артиста за исключительные права на песни «Розовый вечер», «Белые розы» и «Седая ночь».

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Позже директор исполнителя связал его плохое самочувствие с переживаниями по поводу судебных разбирательств с музыкальным продюсером, продолжавшихся последние несколько лет.

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Анастасия Астахова
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