Директор Шатунова связал плохое здоровье певца с судами с Разиным

Директор Шатунова заявил, что суды с продюсером Разиным сгубили здоровье певца

Директор Юрия Шатунова заявил, что суды с продюсером Андреем Разиным сгубили здоровье певца. Об этом сообщает Starhit.

Аркадий Кудряшов связал плохое здоровье исполнителя с судебными разбирательствами и отметил, что Шатунов сильно переживал из-за того, что Разин может отнять права на его песни.

«Медики сделали все возможное, но шансов выжить у Юры не было. Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы… Сердце разорвалось в трех частях», — заявил Кудряшов.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт.

Последние годы между Шатуновым и Разиным шла борьба за права на исполнение песен «Ласкового мая». По словам последнего, певец не мог исполнять свои старые хиты согласно условиям договора. В июне 2022 года продолжительная тяжба между ними завершилась — экс-солисту группы удалось через суд вернуть права на исполнение главных хитов «Ласкового мая». Сам коллектив сейчас продолжает концертную деятельность в обновленном составе.