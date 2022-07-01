Иностранный футболист описал изучение русского фразой из «Джентельменов удачи»

Бразильский футболист «Сочи» Родригао рассказал, что изучает русский язык

Бразильский защитник «Сочи» Родригао рассказал, как изучает русский язык. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Иностранный футболист описал изучение языка фразой из фильма «Джентельмены удачи». «Работники клуба обучают меня забавным фразам. Например: "Украл, выпил, в тюрьму — романтика!" Ребята иногда надо мной подшучивают, но я уже лучше начинаю чувствовать язык», — заявил он. Родригао подчеркнул, что большую помощь ему оказывают одноклубники Жоаозинью и Кристиан Нобоа.

Родригао перешел в Сочи в июле 2021 года. Он стал автором первого в истории гола команды в еврокубках, забив в ворота азербайджанской «Кешли» в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

В 2019 году российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, как его сын Денис учил бывшего партнера по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду русскому языку. Португалец, находившийся в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, спрашивал у Черышева-младшего, как на русском сказать «Я тебя люблю».