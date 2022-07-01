Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Зенит
3 июля
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
4 июля
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок PARI Премьер
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Иностранный футболист описал изучение русского фразой из «Джентельменов удачи»

Бразильский футболист «Сочи» Родригао рассказал, что изучает русский язык

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Бразильский защитник «Сочи» Родригао рассказал, как изучает русский язык. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Иностранный футболист описал изучение языка фразой из фильма «Джентельмены удачи». «Работники клуба обучают меня забавным фразам. Например: "Украл, выпил, в тюрьму — романтика!" Ребята иногда надо мной подшучивают, но я уже лучше начинаю чувствовать язык», — заявил он. Родригао подчеркнул, что большую помощь ему оказывают одноклубники Жоаозинью и Кристиан Нобоа.

Родригао перешел в Сочи в июле 2021 года. Он стал автором первого в истории гола команды в еврокубках, забив в ворота азербайджанской «Кешли» в матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

В 2019 году российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, как его сын Денис учил бывшего партнера по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду русскому языку. Португалец, находившийся в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, спрашивал у Черышева-младшего, как на русском сказать «Я тебя люблю».

Время роста
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о больших потерях украинской армии в районе Лисичанска
Экономист назвал равновесный курс доллара в России
В США рассказали о будущем Cygnus без российских РД-181
СКР завел дело по факту хищения 27 миллионов рублей у «Роскосмоса»
Эрдоган пригрозил внезапным началом операции в Сирии
Песков заявил о сохранении масочного режима в Кремле
Кремль отреагировал на отказ президента Финляндии играть с Путиным в хоккей
Больше половины школ и детских садов пожаловались на нехватку бумаги
Стилистка назвала удешевляющий внешний вид женщины маникюр
IKEA перенесла онлайн-распродажу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.