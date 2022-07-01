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Австрия приготовилась отобрать газохранилище у «Газпрома»

Kurier: Австрия опубликует поправки об изъятии у «Газпрома» хранилища 1 июля

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Поправка к закону о газовой промышленности, позволяющая австрийским властям изъять хранилище «Газпрома» в Хайдахе и передать его другой компании, будет опубликована в пятницу, 1 июля. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер предупреждал президента России Владимира Путина о том, что если «Газпром» не начнет заполнять объект газом, то потеряет его. Позднее австрийский лидер утверждал, что власти страны подготовили юридические условия для смены собственника газохранилища.

По данным газеты, право передать хранилище другой компании получит австрийский энергетический регулятор E-Control. При этом процесс пройдет в два этапа.

В ходе первого ведомство потребует от российской компании указать, какую мощность она частично или полностью не использует, чтобы передать этот объем другому поставщику или вернуть компании-хранителю (дочерняя компания «Газпрома» GSA). Если GSA не выведет неиспользуемые складские мощности самостоятельно, то потеряет свои права как складская компания. Жалобы на это решение отсрочки не дадут, их разбор будет происходить уже после того, как газохранилищем будут управлять другие люди.

Систематически неиспользуемым объемом предложено считать забронированные мощности, которые на 1 июля заполнены менее чем на 10 процентов. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с 29 марта текущего года хранилище в Хайдахе с объемом 2,9 миллиарда кубометров заполнено на 0,0 процента.

Ранее немецкий Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что официальный Берлин думает о национализации и использовании в своих нуждах части «Северного потока-2». С помощью проложенных труб Германия может начать поставки с плавучих регазификационных терминалов.

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Платон Щукин
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