На Украине назначили нового уполномоченного по правам человека

Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца уполномоченным по правам человека на Украине

Верховная Рада Украины назначила уполномоченного по правам человека. Новым омбудсменом стал депутат парламента Дмитрий Лубинец, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным «Страны», Лубинец родом из Волновахи и был депутатом Волновахского городского совета в 2010-2014 годах от партии бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В 2014 году он избирался в Раду от «Блока Петра Порошенко», в 2019 году — как самовыдвиженец.

В Верховной Раде IX созыва Лубинец входил в группу «За будущее» и возглавлял комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

31 мая Верховная Рада сняла с поста уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. До этого стало известно, что депутаты «Слуги народа» планируют выразить недоверие омбудсмену. Денисова занимала должность уполномоченного по правам человека на Украине с 2018 года.

В МИД России назвали увольнение Денисовой «историческим моментом»: омбудсмен, отмечают в ведомстве, тиражировала фейки о педофилии среди российских военнослужащих, а также об изнасилованиях подростков и малолетних детей.