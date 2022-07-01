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На Украине назначили нового уполномоченного по правам человека

Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца уполномоченным по правам человека на Украине
Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Верховная Рада Украины назначила уполномоченного по правам человека. Новым омбудсменом стал депутат парламента Дмитрий Лубинец, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным «Страны», Лубинец родом из Волновахи и был депутатом Волновахского городского совета в 2010-2014 годах от партии бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В 2014 году он избирался в Раду от «Блока Петра Порошенко», в 2019 году — как самовыдвиженец.

В Верховной Раде IX созыва Лубинец входил в группу «За будущее» и возглавлял комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

31 мая Верховная Рада сняла с поста уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. До этого стало известно, что депутаты «Слуги народа» планируют выразить недоверие омбудсмену. Денисова занимала должность уполномоченного по правам человека на Украине с 2018 года.

В МИД России назвали увольнение Денисовой «историческим моментом»: омбудсмен, отмечают в ведомстве, тиражировала фейки о педофилии среди российских военнослужащих, а также об изнасилованиях подростков и малолетних детей.

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Алевтина Запольская
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