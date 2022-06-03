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Захарова высказалась об увольнении Киевом омбудсмена

Захарова назвала историческим моментом увольнение Киевом омбудсмена Денисовой
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об увольнении омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, назвав это «историческим моментом» для киевской власти. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, омбудсмен тиражировала фейки о педофилии среди российских военнослужащих, а также об изнасилованиях подростков и малолетних детей. Эти заявления представитель МИД назвала «болезненными фантазиями» и «запредельной ложью».

Захарова уверена, что заявления Денисовой не смогли стерпеть даже в Киеве, и 31 мая депутаты Верховной Рады сняли ее с должности, указав на «бредовость домыслов и зацикленность на, как было сказано, сексуальных преступлениях, совершаемых неестественным путем».

«Это историческая вещь для нынешней Украины в целом и для западного протектората. Это историческая вещь: в разгар боевых действий признать, что человек, который играл ключевую роль как спикер от государства на гуманитарном треке, занимался дезинформацией», — заявила представитель МИД.

31 мая стало известно, что Верховная Рада проголосовала за увольнение Денисовой. Такое решение поддержали 234 парламентария. Нового омбудсмена пока не назначили.

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Алевтина Запольская
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