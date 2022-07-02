Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

В России назвали «долгожданной перемогой» признание борща украинским блюдом

Политолог Асафов назвал «долгожданной перемогой» Киева признание борща украинским блюдом

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Политолог Александр Асафов в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Межправительственного комитета ЮНЕСКО включить борщ в список нематериального наследия как украинское блюдо. Он назвал это событие «долгожданной культурной перемогой» Киева.

Эксперт отметил, что почва гастрономических споров весьма зыбкая, так, например, поляки считают борщ собственным изобретением, которое у них переняла соседняя Украина, на чем настаивают много лет.

Материалы по теме:
«Здесь удивляются, что в России еще не голодают» Как россиянка вышла замуж за француза, уехала из России и настрадалась
«Здесь удивляются, что в России еще не голодают»Как россиянка вышла замуж за француза, уехала из России и настрадалась
7 июня 2022
«Вслед кричат про Путина и водку» Рассказ россиянки о жизни в Китае
«Вслед кричат про Путина и водку»Рассказ россиянки о жизни в Китае
31 июля 2019

Аналогичная ситуация, по словам политолога, с пельменями, с шашлыком, который ряд культур называет своим национальным блюдом.

«Поэтому то, что борщ обрел политический контур на уровне ЮНЕСКО, на мой взгляд, вдвойне смешно», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что теперь это блюдо «официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась, что, по мнению Ткаченко, борщу необходима охрана. «Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке», — сказала она.

Здесь и сейчас


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
В России назвали «долгожданной перемогой» признание борща украинским блюдом
Бывший чемпион UFC признался в обмане на взвешивании
Российский сенатор оценил возможную высылку российских дипломатов из Болгарии
Стало известно об извозчиках «бизнес-класса» в старой Москве
В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол
Названы способы помочь упавшему в обморок человеку
Россиянам дали совет насчет покупки автомобилей
ВОЗ оценила риски появления оспы обезьян в России
Рекрутер раскрыл способ увеличить шансы найти работу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.