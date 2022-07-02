В России назвали «долгожданной перемогой» признание борща украинским блюдом

Политолог Асафов назвал «долгожданной перемогой» Киева признание борща украинским блюдом

Политолог Александр Асафов в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Межправительственного комитета ЮНЕСКО включить борщ в список нематериального наследия как украинское блюдо. Он назвал это событие «долгожданной культурной перемогой» Киева.

Эксперт отметил, что почва гастрономических споров весьма зыбкая, так, например, поляки считают борщ собственным изобретением, которое у них переняла соседняя Украина, на чем настаивают много лет.

Аналогичная ситуация, по словам политолога, с пельменями, с шашлыком, который ряд культур называет своим национальным блюдом.

«Поэтому то, что борщ обрел политический контур на уровне ЮНЕСКО, на мой взгляд, вдвойне смешно», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что теперь это блюдо «официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась, что, по мнению Ткаченко, борщу необходима охрана. «Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке», — сказала она.

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