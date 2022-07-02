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Умер известный советский и российский тренер по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Станислав Леонович умер в возрасте 63 лет
Марина Пестова и Станислав Леонович

Марина Пестова и Станислав Леонович. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Станислав Леонович умер в возрасте 63 лет, пишет ТАСС со ссылкой на бывшую ученицу спортсмена Сару Абитболь.

О том, что советский и российский тренер скончался, стало известно в субботу, 2 июля. О причинах смерти не сообщается.

Леонович выступал за Советский Союз в парном катании. Он начинал кататься с Татьяной Муратовой, но с 1977 года стал выступать с Мариной Пестовой. Пара трижды завоевывала золотые медали на чемпионате СССР (сезоны-1979/80, 1981/82, 1982/83). В активе фигуристов также были серебряные (1981/82) и бронзовые (1979/80) медали чемпионатов мира и Европы.

На зимней Олимпиаде 1980 года пара оказалась на четвертом месте. Леонович был заслуженным мастером спорта СССР. После окончания спортивной карьеры он начал тренировать. Под его руководством в 1988 году Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли золото Олимпиады.

В январе олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестер Чоллань умер в возрасте 51 года.

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Марина Совина
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