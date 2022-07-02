Нурмагомедов назвал лучший момент в бойцовской карьере

Хабиб Нурмагомедов назвал бой против Конора Макгрегора лучшим моментом в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал лучший момент в карьере. Спортсмен дал интервью MMA Fighting.

33-летний Нурмагомедов прокомментировал свое включение в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он отметил, что ранее не осознавал значение данного звания. Лучшим моментом бойцовской карьеры он назвал поединок против Конора Макгрегора, который прошел осенью 2018-го.

«Я бы согласился проиграть любой из своих поединков, но не этот. Я счастлив, что одержал в нем победу», — подчеркнул Нурмагомедов. Он отметил, что считает противостояние с Макгрегором крупнейшим боем в истории спорта.

Церемония включения Нурмагомедова в Зал славы UFC прошла в ночь на 1 июля. О присвоении статуса россиянину стало известно в марте.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, одолев Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи. Всего на счету россиянина 29 побед.