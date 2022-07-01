Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC и одарили специальной вещью

Российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается в Twitter промоушена.

Церемония прошла в ночь с 30 июня на 1 июля в американском Лас-Вегасе. В ходе мероприятия спортсмену вручили награду, а также специальный пиджак члена Зала славы UFC. Также за свои спортивные достижения в Зал славы был включен бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.

О включении Нурмагомедова в Зал славы стало известно 6 марта во время турнира UFC 272 в Лас-Вегасе. Тогда россиянин поблагодарил организацию и заявил, что у него нет слов.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 поединках в профессиональных MMA. Последний поединок боец провел в октябре 2020 года, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи.