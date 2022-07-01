Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Зенит
3 июля
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
4 июля
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок PARI Премьер
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC и одарили специальной вещью

Российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC

Фото: USA Today Network / Reuters

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова ввели в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается в Twitter промоушена.

Церемония прошла в ночь с 30 июня на 1 июля в американском Лас-Вегасе. В ходе мероприятия спортсмену вручили награду, а также специальный пиджак члена Зала славы UFC. Также за свои спортивные достижения в Зал славы был включен бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.

О включении Нурмагомедова в Зал славы стало известно 6 марта во время турнира UFC 272 в Лас-Вегасе. Тогда россиянин поблагодарил организацию и заявил, что у него нет слов.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 поединках в профессиональных MMA. Последний поединок боец провел в октябре 2020 года, одержав победу над американцем Джастином Гэтжи.

Время роста
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали о контроле России над островом Змеиный
Матвиенко заявила о появившемся у России и Белоруссии драйве на фоне санкций
Силы ЛНР и России взяли под контроль три населенных пункта под Лисичанском
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100 тысяч рублей
Бывшего сотрудника МВД осудят за взятки от работников нелегального автосервиса
В Новой Москве пьяная няня жестоко избила младенца
Премьер Венгрии оценил готовность страны отказаться от российского газа
Рэпер Моргенштерн объявил о возвращении в Москву
Россиянам рассказали о возможности отдохнуть на Черном море за 19 тысяч рублей
Популярная российская блогерша рассказала о травле из-за проблем со здоровьем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.