Нурмагомедов отреагировал на включение в Зал славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на включение его в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Instagram.

33-летний россиянин поблагодарил организацию. «У меня нет слов», — написал бывший чемпион UFC в легком весе.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт описал реакцию бывшего чемпиона на включение в Зал славы. По мнению промоутера, Нурмагомедов был не в настроении.

Нурмагомедов присутствовал на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. На ивенте выступали его подопечные — Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. На этом ивенте экс-чемпиона включили в Зал славы UFC.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC. В MMA на его счету 29 побед в 29 поединках.