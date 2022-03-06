Нурмагомедов отреагировал на включение в Зал славы UFC
Бывший чемпион UFC Нурмагомедов признался, что у него нет слов после включения в Зал славы
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на включение его в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Instagram.
33-летний россиянин поблагодарил организацию. «У меня нет слов», — написал бывший чемпион UFC в легком весе.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт описал реакцию бывшего чемпиона на включение в Зал славы. По мнению промоутера, Нурмагомедов был не в настроении.
Нурмагомедов присутствовал на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. На ивенте выступали его подопечные — Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. На этом ивенте экс-чемпиона включили в Зал славы UFC.
Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC. В MMA на его счету 29 побед в 29 поединках.