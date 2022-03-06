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Нурмагомедов отреагировал на включение в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC Нурмагомедов признался, что у него нет слов после включения в Зал славы

Фото: Instagram-аккаунт Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на включение его в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Instagram.

33-летний россиянин поблагодарил организацию. «У меня нет слов», — написал бывший чемпион UFC в легком весе.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт описал реакцию бывшего чемпиона на включение в Зал славы. По мнению промоутера, Нурмагомедов был не в настроении.

Нурмагомедов присутствовал на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. На ивенте выступали его подопечные — Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. На этом ивенте экс-чемпиона включили в Зал славы UFC.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC. В MMA на его счету 29 побед в 29 поединках.

Николай Костюков
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