Канада передаст Украине бронированные машины поддержки

Премьер Канады Трюдо сообщил о передаче Украине 39 бронированных машин поддержки ACSV

Украина получит 39 канадских бронированных машин поддержки Armoured Combat Support Vehicle (ACSV) в рамках военной помощи. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает телеканал CBC.

Отмечается, что партия бронемашин производства General Dynamics Land Systems-Canada предназначалась для канадской армии, но их отправят на Украину уже текущим летом. Также Канада передаст камеры для дронов Bayraktar.

ACSV построена на базе колесной бронемашины LAV 6. В линейку ACSV входят инженерные, медицинские и ремонтно-эвакуационные машины. Машина получила двойное V-образное днище, которое обеспечивает противоминную защиту.

В июне источники CNN сообщали, что США планируют поставить Киеву системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

В том же месяце издание Defense News написало, что западные страны испугались раскрытия секретов оружия, которое отправляют на Украину.