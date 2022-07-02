Рогозин сравнил американские ракеты с российским «Сарматом»

Рогозин заявил об отставании американского вооружения от российских ракет «Сармат»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сравнил американское вооружение с российскими межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат». Как сообщает РИА Новости, в эфире телеканала «Россия 24» он заявил о превосходстве отечественной разработки.

Рогозин отметил, что самым крупным обладателем ядерного оружия из стран НАТО являются США. «Но, если говорить о технических характеристиках того, что находится у них на вооружении, конечно, эти характеристики ниже, чем то, что есть у нас. И, тем более, отстают значительно от заявленных и уже подтвержденных первым летно-конструкторским испытанием характеристик нашего тяжелого межконтинентального баллистического комплекса "Сармат"», — подчеркнул гендиректор «Роскосмоса».

Вместе с тем он отметил, что сравнивать соотношение обычных вооруженных сил стран НАТО в совокупности и России невозможно, так как у Североатлантического альянса их «на несколько порядков больше». По мнению Рогозина, именно в связи с этим у РФ должны быть стратегические ядерные силы, являющиеся «великим уравнителем». «В случае появления угрозы экзистенциальному суверенитету и жизни страны мы имеем полное право применить это средство, или, по крайней мере, на угрозу его применения», — подытожил спикер.

В июне Рогозин сообщил о старте производства серийных ракет «Сармат». Глава «Роскосмоса» добавил, что первым ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.

Перед этим генеральный конструктор Государственного ракетного центра Макеева Владимир Дегтярь заявил, что шахты «Сармата» надежно защищены от ядерного удара. Он также выразил уверенность в том, что этот комплекс является «венцом ракетной техники» и полностью изготавливается из российских компонентов.