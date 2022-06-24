Стало известно о защищенности шахт российского «Сармата» от ядерного удара

Генконструктор Дегтярь заявил, что шахты ракет «Сармат» надежно защищены от ядерного удара

Шахты новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» надежно защищены от ядерного удара. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева Владимир Дегтярь.

По его словам, шахта «Сармата» — «сложное инженерное сооружение, не только обеспечивающее пуск ракеты, но и гарантирующее ее сохранность как при попадании обычным высокоточным оружием, так и ядерным». Как стало известно агентству, ракета «при любых условиях и гарантированно выполнит свою задачу, несмотря ни на что».

По оценке Дегтяря, «Сармат» является «венцом ракетной техники» и полностью изготавливается из российских компонентов. «В ее разработке и производстве задействована кооперация исключительно российских предприятий промышленности с использованием новейших отечественных технологий и материалов. Введенные санкции никак не влияют на ход работ», — сказал генеральный конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева.

В июне на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев заметил, что «таких ракет нет на вооружении ни в одной армии мира».

В том же месяце президент России Владимир Путин сообщил, что первый комплекс российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.