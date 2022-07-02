Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Хакасии

СКР возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Robinson 44 в Хакасии

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Robinson 44 в Хакасии. Об этом «Ленте.ру» в субботу, 2 июля, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, 2 июля вертолет Robinson 44 вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера, после чего совершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан в Республике Хакасия. Воздушное судно обнаружили спасатели, вертолет находился на боку, хвостовая часть — в воде. Достоверных сведений о числе находившихся на борту и пострадавших пока нет, они уточняются.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson 44 пропал в Хакасии — сперва воздушное судно перестало выходить на связь, а затем подало сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

Также стало известно, что вертолет принадлежит Борихинскому пивзаводу, он следовал по маршруту из алтайского села Артыбаш в Абакан, пилот воздушного судна выжил.

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