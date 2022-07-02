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Вооруженные силы России взяли под контроль Золотаревку

ВС России взяли под контроль Золотаревку, до окружения Лисичанска осталось пройти 6 км

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Золотаревку, для полного окружения Лисичанска осталось взять Белогоровку, до которой около шести километров, пишет РИА Новости.

1 июня стало известно, что подразделения ВС России вместе с Народной милицией Луганской народной республики (НМ ЛНР) взяли под контроль три населенных пункта под Лисичанском.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сказал, что союзные подразделения заняли населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Он также добавил, что ВС РФ и НМ ЛНР развивают наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские военные.

Ранее, 1 июля, ЛНР Родион Мирошник говорил, что союзные силы республики и России ведут наступление на Лисичанск с четырех направлений. В июне издание Army Recognition рассказало об изменении Россией тактики ведения боевых действий против ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов Zala.

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Платон Щукин
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