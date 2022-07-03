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Появились подробности ставшей причиной приостановки гонки «Формулы-1» аварии

Попавшего в аварию на Гран-при Великобритании Гуаньюя оставили под наблюдением медиков

Фото: Molly Darlington TPX IMAGES OF THE DAY / Reuters

Китайский пилот Alfa Romeo Чжоу Гуаньюй, попавший в аварию на первом круге гонки Гран-при Великобритании «Формулы-1», находится в сознании и может двигаться. Подробности приводит РИА Новости.

Напарник китайца Валттери Боттас заявил, что Гуаньюй находится в сознании и не получил переломов. «Учитывая обстоятельства, он чувствует себя неплохо, очень хорошо», — подчеркнул он. Отмечается, что гонщик останется под наблюдением врачей.

Ранее гонка Гран-при Великобритании «Формулы-1» была приостановлена из-за массовой аварии на первом круге. В результате столкновений пострадали болиды Гуаньюя, а также Джорджа Расселла из Mercedes, Алекса Албона из Williams, Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноды из Scuderia AlphaTaur.

29 мая пилот Haas Мик Шумахер попал в аварию во время Гран-при Монако. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера не справился с управлением и врезался в барьеры. В результате инцидента болид немецкого гонщика разбился на две части.

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