Сын Шумахера попал в аварию во время Гран-при Монако

Пилот Haas Мик Шумахер разбил болид на две части во время Гран-при Монако

Пилот Haas Мик Шумахер попал в аварию во время Гран-при Монако. Об этом сообщается в Twitter «Формулы-1».

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера не справился с управлением и врезался в барьеры. В результате инцидента болид немецкого гонщика разбился на две части. Гонка была приостановлена. Шумахер самостоятельно выбрался из машины и сообщил коллегам по команде, что с ним все в порядке.

26 марта Мик Шумахер попал в аварию во время Гран-при Саудовской Аравии. Он врезался в ограждение в одном из поворотов во время квалификационного заезда. После этого гонка была приостановлена. Пилот смог самостоятельно покинуть болид и обратился за медицинской помощью.

На первом этапе Гран-при «Формулы-1», проходившем в Бахрейне, Шумахер занял 11-е место. Это лучшая позиция 23-летнего гонщика за все время выступлений в чемпионате.