Губерниев увидел в задержании Федотова угрозу для российского хоккея

Дмитрий Губерниев предсказал отъезд молодых хоккеистов после задержания Ивана Федотова

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев увидел в задержании хоккеиста сборной Ивана Федотова угрозу для отечественного спорта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губерниев обратил внимание на то, что молодые и перспективные хоккеисты могут сделать определенные выводы из ситуации с 25-летним Федотовым, которого задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. По мнению журналиста, эта история спровоцирует отъезд талантливых игроков. «Вы этого добиваетесь?» — подытожил он.

Ранее адвокат спортсмена Алексей Пономарев заявил, что не знает местоположения игрока. Федотов поступил в госпиталь после того, как ему стало плохо в военкомате. У спортсмена случился приступ гастрита.

Ивана Федотова задержали 1 июля. Военная прокуратура подозревает бывшего хоккеиста ЦСКА в уклонении от службы. Задержание произошло после того, как Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».