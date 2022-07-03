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Адвокат задержанного хоккеиста Федотова опроверг его отправку в Североморск

Адвокат хоккеиста сборной России Ивана Федотова опроверг его отправку в Североморск

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Адвокат российского вратаря Ивана Федотова Алексей Пономарев опроверг информацию об отправке спортсмена в Североморск. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пономарев подчеркнул, что не имеет сведений о местонахождении 25-летнего хоккеиста сборной России. Ранее, ссылаясь на слова Пономарева, РИА Новости сообщило об отправке Федотова из госпиталя в Санкт-Петербурге в Североморск.

Федотов оказался в госпитале после острого приступа гастрита. Хоккеисту стало плохо в военкомате, куда он был доставлен после задержания. Военная прокуратура санкционировала данную процедуру, так как хоккеиста заподозрили в уклонении от службы в армии.

Задержание Федотова произошло на фоне подписания игроком контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он выступал за столичный ЦСКА.

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