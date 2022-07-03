Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Факел
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Задержанного хоккеиста сборной России вывезли в Североморск

Задержанного хоккеиста сборной России Ивана Федотова вывезли в Североморск

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российского вратаря Ивана Федотова, ранее задержанного по подозрению в уклонении от службы в армии, вывезли в Североморск. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат хоккеиста «Филадельфии Флайерс» Алексей Пономарев заявил, что Федотов покинул Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. «Ночью Ивана отправили в Североморск. Дальнешей информации мы не имеем», — отметил представитель игрока.

Ранее стало известно, что в военкомате у 25-летнего Федотова случилось обострение гастрита, после чего он был направлен в госпиталь. До этого хоккеист сборной России был задержан: военная прокуратура посчитала его уклонистом от службы.

Задержание игрока произошло на фоне подписания контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». До этого вратарь защищал цвета столичного ЦСКА.

Время роста
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Три человека погибли в Белгороде после обстрела со стороны Украины
Армия Ливии перешла на сторону протестующих
Житель Белгорода рассказал о погибших после обстрела со стороны Украины
Егор Крид попал в больницу
Задержанного хоккеиста сборной России вывезли в Североморск
Гладков пообещал помочь жителям Белгорода после обстрела
Описаны последствия обстрелов по Мелитополю
Раскрыты главные причины обращения москвичей к косметологу
Посетительница «Вкусно — и точка» пожаловалась на бургер с плесенью
Умер арестованный по подозрению в госизмене российский ученый
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.