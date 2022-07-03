Задержанного хоккеиста сборной России вывезли в Североморск

Задержанного хоккеиста сборной России Ивана Федотова вывезли в Североморск

Российского вратаря Ивана Федотова, ранее задержанного по подозрению в уклонении от службы в армии, вывезли в Североморск. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат хоккеиста «Филадельфии Флайерс» Алексей Пономарев заявил, что Федотов покинул Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. «Ночью Ивана отправили в Североморск. Дальнешей информации мы не имеем», — отметил представитель игрока.

Ранее стало известно, что в военкомате у 25-летнего Федотова случилось обострение гастрита, после чего он был направлен в госпиталь. До этого хоккеист сборной России был задержан: военная прокуратура посчитала его уклонистом от службы.

Задержание игрока произошло на фоне подписания контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». До этого вратарь защищал цвета столичного ЦСКА.