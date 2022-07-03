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Спорт

Чимаев указал главе UFC на желаемого соперника

Боец UFC Хамзат Чимаев захотел поединка против бразильца Алекса Перейры

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев захотел поединка с бразильцем Алексом Перейрой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Уроженец Чечни таким образом отреагировал на победу Перейры над Шоном Стриклэндом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Бразилец закончил схватку нокаутом.

Чимаев указал главе UFC Дэйне Уайту, что именно Перейра является желаемым для него соперником. Ранее чеченец неоднократно говорил о готовности драться со звездами промоушена. В частности, заявлял о стремлении поспорить за титул с Камару Усманом.

Ранее Уайт утверждал, что организация не может найти соперника для Чимаева. При этом он подчеркнул, что Нэйт Диас соглашался на поединок со шведом, но стороны не сумели договориться.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Первые три победы он одержал за 66 дней, что является рекордом промоушена.

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