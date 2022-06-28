Глава UFC рассказал о поиске соперника для Чимаева

Глава UFC Дэйна Уайт признался, что ему не удалось найти соперника для Хамзата Чимаева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о поиске соперника для шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Промоутер стал гостем шоу The Jim Rome Show.

Уайт отметил, что ему не удалось организовать поединок Чимаева против Нэйта Диаса. Он отметил, что на определенном этапе американец был готов на бой со шведом. Уайт подчеркнул, что пока у Чимаева нет соперника. «Что дальше с Чимаевым? Не знаю, мы работаем над этим. Ищем соперника», — добавил он.

Чимаев неоднократно бросал вызов Диасу и другим звездам UFC. В частности, швед заявлял о готовности подраться против Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Его последний поединок с Гилбертом Бернсом стал первый в карьере шведа, который он не сумел завершить досрочно.

