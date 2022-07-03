Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров заявил о поиске Лондоном предлога для внедрения флота в Черное море

Лавров: в Лондоне эксплуатируют продовольственный кризис для внедрения ВМФ в Черное море

Фото: МИД РФ / РИА Новости

В Великобритании ищут предлоги для внедрения королевского военно-морского флота (ВМФ) страны в Черное море. Об этом сообщает министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
.
По мнению главы МИД, Лондон эксплуатирует продовольственный кризис, связанный с блокировкой доставки зерна из портов Украины.

«Если вы послушаете, например, заявление [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам — они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать», — заметил Лавров.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что Россия готова выполнить экспортные обязательства и обеспечить безопасность при вывозе зерна с Украины, однако этому препятствуют санкции, наложенные странами Запада на Россию.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В МИД России пригрозили Украине после обстрела Белгорода
В ЛНР провозгласили новый День Победы
Лавров заявил о поиске Лондоном предлога для внедрения флота в Черное море
В Кремле оценили намерение глав G7 сфотографироваться «круче» Путина
Захарова отреагировала на удаление адреса посольства США
Забронировавший люкс с панорамными окнами на Лондон турист получил вид на стену
Сроки окончания спецоперации после взятия под контроль ЛНР оценили
Невролог перечислил провоцирующие мигрень продукты
Семье погибшего при взрыве в Белгороде выплатят три миллиона рублей
Американский спутник снимал Белгород за три дня до обстрела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.