Лавров заявил о поиске Лондоном предлога для внедрения флота в Черное море

Лавров: в Лондоне эксплуатируют продовольственный кризис для внедрения ВМФ в Черное море

В Великобритании ищут предлоги для внедрения королевского военно-морского флота (ВМФ) страны в Черное море. Об этом сообщает министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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По мнению главы МИД, Лондон эксплуатирует продовольственный кризис, связанный с блокировкой доставки зерна из портов Украины.

«Если вы послушаете, например, заявление [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам — они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать», — заметил Лавров.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что Россия готова выполнить экспортные обязательства и обеспечить безопасность при вывозе зерна с Украины, однако этому препятствуют санкции, наложенные странами Запада на Россию.