Легенда советского хоккея высказался о задержании вратаря Федотова

Борис Михайлов заявил, что вратарь Иван Федотов сам довел ситуацию с армией до задержания

Двукратный олимпийский чемпион, легенда советского хоккея Борис Михайлов высказался о ситуации с задержанием российского хоккеиста Иваном Федотовым. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Михайлов заявил, что в российском спорте нет проблем с армией, однако есть закон, которому нужно подчиняться. «Хотелось бы, чтобы закончилось все нормально. Но как Федотов сам довел до этого, уже разберутся», — посчитал он. Чемпион отметил, что хоккеисты обычно проходят курс молодого бойца, принимают присягу и год приписаны к спортроте, продолжая выступать за команду.

Ивана Федотова задержали 1 июля, после чего он был доставлен в военкомат. У спортсмена там случился приступ гастрита, и он был госпитализирован. Адвокат вратаря Алексей Пономарев заявил, что не располагает информацией о местонахождении игрока.

Спортсмена задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял ЦСКА.