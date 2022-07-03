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Российский боец ММА заявил о желании получить иностранное гражданство

Российский боец ММА Сергей Харитонов заявил о желании получить иностранное гражданство

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов высказался о поступке боксера Артура Бетербиева, получившего канадское гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Красавец! А что такого? Не отношусь к этому негативно. Бетербиев — наш боец. Получил двойное гражданство он только для того, чтобы выступать без проблем. Не вижу в этом ничего плохого», — заявил Харитонов. Боец также признался, что у него тоже присутствует желание получить иностранное гражданство.

В ночь на 19 июня Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал спортсмену из США.

Теперь на счету 37-летнего Бетербиева 18 побед на профессиональном ринге. На встречу со Смитом он вышел под флагом Канады.

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Алексей Гусев
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